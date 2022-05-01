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Gündem MSB Irakın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
ANKARA

MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irakın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. " denildi.

"TERÖR YUVALARI BİRER BİRER TEMİZLENİYOR"

Açıklamanın devamında "Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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MSB paylaştı: Teröristlerin korkulu rüyası Komandolarımız milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Komandoların videosunu paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.

Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır.' ifadeleri kullanıldı.


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