MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. " denildi.
"TERÖR YUVALARI BİRER BİRER TEMİZLENİYOR"
Açıklamanın devamında "Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Güçlü, Cesur ve Kahraman!
Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren Kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor.#MSB #PençeKilit pic.twitter.com/v0m90PcizM
Güçlü, Cesur ve Kahraman!