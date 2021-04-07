Gündem MSB Irakın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKKlı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Irakın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKKlı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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