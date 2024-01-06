MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni yıl dolayısıyla video paylaştı. MSB paylaşımda, "Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgarın sesidir Mehmetçik. Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik. Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!.. Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.