|
Gündem

MSB: KKTC'deki trafik kazasında 1 asker şehit oldu 11 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu.

16:45 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:29 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
KKTC'deki kazada 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.
KKTC'deki kazada 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

MSB, KKTC'de meydana gelen bir trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını bildirdi.


Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz”


Bakan Güler'den taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.


Güler, mesajında,
"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
ifadelerini kullandı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#KKTC
#şehit
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | 23 Ağustos 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri