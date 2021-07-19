MSB: Libyalı askerlere ''Keskin Nişancı Eğitimi'' veriliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti. Meclis'te yaptığı konuşmada merakla beklenen müjdeyi de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde cumhurbaşkanlığı külliyesi, parlamento binası ve millet bahçesi inşa edileceğini söyledi.