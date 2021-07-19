MSB: Libyalı askerlere ''Keskin Nişancı Eğitimi'' veriliyor

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere 'Keskin Nişancı Eğitimi' veriliyor." ifadeleri kullanıldı.
Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Keskin Nişancı Eğitimi” veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/OuNJa1jN6f
Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Keskin Nişancı Eğitimi” veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/OuNJa1jN6f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2021