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MSB: Libyalı askerlere ''Keskin Nişancı Eğitimi'' veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Türk askerleri Libya Silahlı Kuvvetlerine Keskin Nişancı Eğitimi verdi.

Haber Merkezi AA
MSB: Libyalı askerlere Keskin Nişancı Eğitimi veriliyor
Türk askeri Libya askerine eğitim veriyor

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere 'Keskin Nişancı Eğitimi' veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

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