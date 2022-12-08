Gündem MSB Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı
ANKARA

MSB Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), zorlu hava ve arazi koşullarındaki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflar paylaşılarak, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı
MSB Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

MSB'nin paylaşımı şu şekilde;

Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda! 🇹🇷Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/SWBN18FfaN


Bakanlığın Twitter'daki hesabından, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omuzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yapılarak, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar paylaşıldı.
'Mehmetçiğin zorlu operasyon şartları' notuyla paylaşılan görüntüde; karlı arazide yapılan arama tarama çalışmaları, çamurlu zeminde Mehmetçiğin yürüyüşü, askerlerin hedeflere uzun namlulu silahlarla atışları ve nöbet tutan askerler yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Her dağın zirvesi Mehmetçik
OYNAT 01:17
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Her dağın zirvesi Mehmetçik
Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğin dağlardaki zorlu mücadelesine dikkat çekildi. Paylaşımda 'Milletine, devletine bağlı vatanına, bayrağına sevdalı her göreve hazır Türk Silahlı Kuvvetleri Her dağın zirvesi Mehmetçik.' ifadelerine yer verildi.

MSB teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik'i paylaştı: İşte bunlar bizim Al Bayraklılar
OYNAT 01:34
MSB teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik'i paylaştı: İşte bunlar bizim Al Bayraklılar
Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin yuvaları imha edilirken, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. Mehmetçik'in operasyon görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!' ifadelerine yer verildi.


Çuval çuval dolduruyorlar

Çuval çuval dolduruyorlar

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.
Türkiyeden Avrupaya uzanıyor

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor

​Tarih belli oldu: Büyük kolaylık sağlayacak.
Çocuğa istismar iddiasına AK Partili Dağdan sert tepki: İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz

​Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polisin ifadesine ulaşıldı.

Sırrı çözülemedi: Türkiye'nin gizemli gölü için harekete geçildi.

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı.

Strep A paniği: ​Çocuk ölümleri artıyor.

​Bakan Kirişci açıkladı: Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor.

Uçak kazasından önce aile tablosu siparişi vermiş.

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.