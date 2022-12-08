MSB Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

MSB'nin paylaşımı şu şekilde;

Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda! 🇹🇷Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/SWBN18FfaN



Bakanlığın Twitter'daki hesabından, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omuzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yapılarak, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar paylaşıldı.

'Mehmetçiğin zorlu operasyon şartları' notuyla paylaşılan görüntüde; karlı arazide yapılan arama tarama çalışmaları, çamurlu zeminde Mehmetçiğin yürüyüşü, askerlerin hedeflere uzun namlulu silahlarla atışları ve nöbet tutan askerler yer aldı.





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OYNAT 01:17 Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Her dağın zirvesi Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğin dağlardaki zorlu mücadelesine dikkat çekildi. Paylaşımda 'Milletine, devletine bağlı vatanına, bayrağına sevdalı her göreve hazır Türk Silahlı Kuvvetleri Her dağın zirvesi Mehmetçik.' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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