Gündem MSB Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
ANKARA

MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ettiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
Arşiv

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı. Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor" denildi.

MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
DÜNYA
MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!
ÖZGÜN
Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!

Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a Nedim Şener'den tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der
GÜNDEM
Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a Nedim Şener'den tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der
Rehine krizi

Rehine krizi

​Haiti'de sekizi Türk 17 kişi fidye için kaçırıldı.
En sağlıklı şehirler belli oldu

En sağlıklı
şehirler belli oldu

​Yaşam süresinin uzunluğuna göre iller listelendi.
Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaşa Nedim Şenerden tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.