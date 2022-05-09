MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı. Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor" denildi.

Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı,

Bu uğurda savaşan hep şanlı,

Yurt için dövüşen yiğit namlı,

Mazisinden aldı bu ilhamı…



Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor. 🇹🇷#MSB #PençeKilit pic.twitter.com/4JuDldKHtx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022

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