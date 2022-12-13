MSB: Metina'da PKK'lı 8 terörist etkisiz

Spor

Galatasaray'dan Cenk Özkaçar hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Galarasay, Ross'un sakatlanması ve Nellson'a da taliplerin çıkmasının ardından, rotasını yerle oyunculara çevirdi. Galatasaray Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Lyon'dan Cenk Özkaçar için devreye girdi. Sarı-kırmızılı takım, şu an Valencia'da kiralık olarak oynayan Cenk Özkaçar için 2.5 milyon euroyu gözden çıkarttı.