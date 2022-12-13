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ANKARA

MSB: Metina'da PKK'lı 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Metinada PKKlı 8 terörist etkisiz
MSB hava harekatından görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ara, Bul, Yok Et!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."


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