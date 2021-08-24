MSB: MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor.

Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!



MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu.https://t.co/RP2KoWPu1P pic.twitter.com/MSoQlC88K9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde, TSK Komuta Kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Asos’taki operasyon, 200 km derinlikte ve 20’den fazla uçağın katılımı ile icra edildi.https://t.co/goGF13Lafm#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kh23f1wT66 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." ifadesine yer verildi.





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