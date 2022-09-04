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ANKARA

MSB nefes kesen paylaşım: Binlerce komando aynı anda görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Davraz Dağı’na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini paylaştı. Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli komandoların katıldığı nefes kesen tırmanış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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MSB nefes kesen paylaşım: Binlerce komando aynı anda görüntülendi
MSB nefes kesen o tırmanışı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile ‘Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı’ gerçekleştirildi.
Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanış, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış oldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
MSBden nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım

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