MSB paylaştı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağara daha imha edildi

Arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi."

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dfuOVV1sIB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021