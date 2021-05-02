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Gündem MSB paylaştı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağara daha imha edildi
ANKARA

MSB paylaştı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağara daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
MSB paylaştı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağara daha imha edildi
Arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi."

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