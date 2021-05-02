MSB paylaştı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağara daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
- "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi."
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dfuOVV1sIB
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dfuOVV1sIB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021