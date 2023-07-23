MSB paylaştı: Zor koşullar yıldırmaz Mehmetçiğin azmini

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla teröristlerin kökünü kurutan Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen pes etmiyor. Ülkenin bütününü koruyan ve gözü kapalı her tehlikeye giren Mehmetçik, geçilmez sanılan dağların en tepesine çıkıyor. Sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karelerini ise Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kareler, görenlerin göğsünü kabarttı.