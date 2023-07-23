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MSB paylaştı: Zor koşullar yıldırmaz Mehmetçiğin azmini

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu şartlarda yılmadan görev yaptığı anları paylaştı. MSB paylaşımına, "Kocaman yüreğinde gittikçe büyür vatan sevgisi, zor koşullar yıldırmaz Mehmetçiğin azmini…" notunu düştü.

17:14 . 23/07/2023 Pazar
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Mehmetçiğin zorlu şartlarda yılmadan görev yaptığı anları paylaştı.

Mehmetçiğin zorlu şartlarda yılmadan görev yaptığı anları paylaştı.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla teröristlerin kökünü kurutan Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen pes etmiyor. Ülkenin bütününü koruyan ve gözü kapalı her tehlikeye giren Mehmetçik, geçilmez sanılan dağların en tepesine çıkıyor. Sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karelerini ise Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kareler, görenlerin göğsünü kabarttı.

Duygulandıran kareler

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı karelere şu notu düştü; "Kocaman yüreğinde gittikçe büyür vatan sevgisi, zor koşullar yıldırmaz Mehmetçiğin azmini…"

#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Mehmetçik
1 saat önce
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