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MSB: Pençe harekât bölgesinde 165 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe harekât bölgelerinde Mehmetçiklerimizin müdahalesiyle 165 PKK/KCK mensubu teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

12:32 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 12:47 - 12/11/2023 Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtlarını yerinde denetledi. Hakkâri Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığının Altıntepe Üs Bölgesi’ni ve 1’inci Hudut Tugay Komutanlığının Şehit İs. Uzm. Çvş. Hakan Ergin Üs Bölgesi’ni ziyaret eden Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, araziyi inceleyerek alınması gereken ilave tedbirlere ilişkin talimatlar verdi.

165 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe harekât bölgelerinde 838 taciz ve saldırı olayı meydana gelirken Mehmetçiklerimizin müdahalesi ile 165 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede 161 mağara ve sığınak imha edilirken 303 mayın/EYP tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Arama-tarama faaliyetlerinde 58 muhtelif silah, 181 bin 833 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Kara Kuvvetleri Komutanlığımız başta PKK/KCK-YPG/PYD, FETÖ-PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...





#MSB
#terörist
#Pençe harekât bölgesi
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