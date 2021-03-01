MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK’ya ait 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi"
Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK’ya ait; 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GJldvkX8Ox
Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK’ya ait; 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GJldvkX8Ox— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2021