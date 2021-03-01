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POLİTİKA

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK’ya ait 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi"

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