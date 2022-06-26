MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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