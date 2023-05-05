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MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

11:00 . 5/05/2023 Cuma
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Wagner Bahmut’tan çekilme kararı aldı.

Wagner Bahmut’tan çekilme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi:


"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Son olarak ele geçirilen malzemeler şöyle: 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 1 adet anti/tank mayını, 4 kilo C4 patlayıcı, 5 adet el yapımı patlayıcı, 2 bin 500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı, 20 adet 10'lu 5,45 mm mühimmatı, 9 adet RPG-7 anti/tank mühimmatı, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 şarjörü, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 55 metre infilaklı fitil, 20 metre saniyeli fitil, 9 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi."




Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.


#MSB
#terör
#Pençe Kilit
3 saat önce
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