MSB: 'Pençe' operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi MSB: 'Pençe' operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-1" ve "Pençe-2" operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait iki yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini belirtildi.

Haber Merkezi 22 Aralık 2019, 14:39 Son Güncelleme: 22 Aralık 2019, 14:45 AA