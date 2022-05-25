MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

Rafet Paşa Mahallesi’ndeki evinin önünde şehidin ailesi ve nişanlısının yanı sıra askeri erkan da hazır bulunurken ve mahalle sakinleri şehit cenazesini alkışlarla karşıladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlenen törenin ardından, helallik alınmak üzere Bornova ilçesinde bulunan baba evine getirildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi.

İkisi kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin bir yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.<br><br>

Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Erhaç Havaalanında askeri erkan ve şehit ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra son kez helallik için Yaka Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitleri için gözyaşları sel oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker, bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehit Teğmen Güler için Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay için Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya için Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan için Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli için Malatya'da cenaze töreni düzenleniyor.