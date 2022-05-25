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ANKARA

MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 3 PKKlı terörist etkisiz
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitleri için gözyaşları sel oldu
FOTOĞRAF 45
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
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Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanıyor.
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.
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Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
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Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi.
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Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Sevinç Kapılay, babası Erkan Kapılay ve kardeşi Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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Törende gözyaşları sel oldu.
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Vatandaşlar da tekbir getirip, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı.
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
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Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Celal Tekedereli, Hakkari’deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya’ya getirildi.
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Malatya Erhaç Havaalanında askeri erkan ve şehit ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra son kez helallik için Yaka Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü.
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Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.
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Burada kılınan öğle namazının ardından şehit asker için cenaze töreni düzenlendi.
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Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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İkisi kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin bir yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.<br><br>
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İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi.
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Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli’ye verildi.
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
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Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün öğle saatlerinde askeri uçakla Antalya'ya getirildi.
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Havalimanından düzenlenen törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı.
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Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Berrin Güler ile kız kardeşi Merve Güler'e başsağlığı diledi.
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Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlenen törenin ardından, helallik alınmak üzere Bornova ilçesinde bulunan baba evine getirildi.
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Rafet Paşa Mahallesi’ndeki evinin önünde şehidin ailesi ve nişanlısının yanı sıra askeri erkan da hazır bulunurken ve mahalle sakinleri şehit cenazesini alkışlarla karşıladı.
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Okunan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte şehidin nişanlısı Esra Doğru gözyaşlarına hakim olamadı.
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Daha sonra tekbirler eşliğinde şehidin tabutu İzmir Büyükşehir Belediyesi aracına alınırken, oğlunun fotoğrafına sarılan anne Nazire Cankaya, ayakta durmakta güçlük çekti.
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Şehidin cenazesi, yine mahalle halkının alkışları eşliğinde defnedilmek üzere karayoluyla Kütahya’nın Simav ilçesine doğru yola çıktı.
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Title
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitleri için gözyaşları sel oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker, bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehit Teğmen Güler için Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay için Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya için Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan için Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli için Malatya'da cenaze töreni düzenleniyor.


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