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ANKARA

MSB: Pençe Şimşek operasyonda tespit edilen 4 terörist ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Pençe Şimşek operasyonda tespit edilen 4 terörist ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi
ATAK helikopteri

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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