MSB "rezerv güç" ile orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlanıyor

Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 2,5 ve 7,5 ton kapasiteli yangın kovaları ile helikopter kanca kitleri 2022'den bu yana bakanlığa bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) altında faaliyet gösteren 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün çalışmalarıyla 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.
Her aşama fabrikada yürütülüyor
Malzemelerin tasarımından testlerine kadar her aşama 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yürütülüyor. Tasarlanan malzemeler, daha sonra üretim bandında kullanım alanına ve amacına uygun olarak üretiliyor.
Üretim bandından çıkan ürünler, daha sonra fabrika içerisinde bulunan test merkezinde çeşitli testlere tabi tutuluyor. Testlerden geçen ürünler ise orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak için kullanıcılarına teslim ediliyor.
Konularında uzmanlaşmış personel
5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürü, AA muhabirine, fabrikanın Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm uçak ve helikopterlerle diğer kuvvet, kamu kurum ve kuruluşlarına ait helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım ve yenileştirmelerini, hava araçlarıyla ilgili iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve bu kapsamda gerekli görülen modifikasyon ve modernizasyonları uygulamak gibi görevleri olduğunu anlattı.
Fabrikanın Teknik ve Proje Yönetim Müdürü ise MSB'nin en büyük teknoloji merkezlerinden biri olan 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün, 1948'den itibaren envanterdeki hava araçlarının depo seviyesindeki bakım yeteneği kapsamında yapısal, motor ve aviyonik konularında sahip olduğu teknik kadroyla bakım, onarım ve modernizasyona yönelik çözümler ürettiğini anlattı.
"Çok kısa bir sürede kitler üretildi"
Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, fabrikanın bu misyonunun yanı sıra son 2 yıldır da orman yangınlarıyla mücadelede malzeme desteği sağlama noktasında çalışma yürüttüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:
Bu kapsamda fabrika bünyesinde bir test merkezinin de kurulduğunu aktaran Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, üretilen yangın söndürme kitlerinin bakımlarını burada yapıp yeniden kullanılabilir hale getirilebildiğini ifade etti.
"Diğer ülkeler ile görüşmeler devam etmekte"
Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, yapılan bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin yurt dışından yangın söndürme kiti tedariki ihtiyacının ortadan kalktığını belirterek, şöyle konuştu: