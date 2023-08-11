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MSB: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 teröriste operasyon gerçekleştirildi. Komandolara tarafından 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece son operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu.

14:09 . 11/08/2023 Cuma
DHA
Dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi. Böylece son operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu"
denildi.





#Milli Savunma Bakanlığı
#terör
#PKK
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