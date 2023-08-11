MSB: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.



Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.



Böylece dün ve bugün Irak’ın… pic.twitter.com/l03l39CFuw