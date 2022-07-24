MSB: Saldırı hazırlığındaki beş terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ehPCNyGqgJ
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.