MSB: Saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi

Evde mahsur kalan engelli Yeter Gezer “Yağmur yağıyordu ben de o anda gelmez sandım, sofrayı hazırlıyordum, anında su bastı biz de içeriye kapandık. Engelliyim içerde kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım.” Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen yeter “Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum ” dedi.