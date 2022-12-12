MSB: Saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü. Kent merkezinde belirlenen 4 adrese, 9 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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MSB görüntüleri paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca operasyonun görüntüleri paylaşıldı.
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Ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını yapan, her türlü raylı sistem aracına ait yedek parçaların üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü yaklaşık 1000 çalışanıyla hizmet veriyor.
Avrupa standartlarında üretim yapılan vagon üretim fabrikası, vagon onarım fabrikası ve metal işleri imalat fabrikası olmak üzere üç ana fabrikadan oluşan Sivas Bölge Müdürlüğü, son yıllarda milli yük vagonu imalatıyla ön plana çıkıyor.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, AA muhabirine, 1939 yılında kurulan fabrikanın her geçen yıl teknolojik gelişmelere ayak uydurarak üretimine devam ettiğini söyledi.
Fabrikalarında Avrupa standartlarında 6 çeşit yük vagonu ürettiklerini belirten Karadağ, son olarak milli yük vagonu imal etmeye başladıklarını hatırlattı.
Karadağ, milli yük vagonunun ilk üretiminin 2015te yapıldığını anımsatarak, TCCD Taşımacılık AŞye 150 vagonu ürettik. 2022 yılı içerisinde ise 100 milli yük vagonu ürettik. dedi.
Milli yük vagonunun özellikleri hakkında da bilgiler veren Karadağ, Vagonumuz, ikiz vagon dediğimiz Avrupada sınıfının darası en hafif ve en fazla yük taşıyanı. Üç bojili ve iki şaseden oluşan bir vagon, son teknoloji ürünü. Devletimizin son dönemde bize vermiş olduğu yerlileşme ve millileşme talimatında demiryolunda biz yük vagonu kısmını gerçekleştirdik. Milli yük vagonumuzu ikiz vagon olarak üretiyoruz. diye konuştu.
Cumhuriyetin 100. yılı için fabrikalarının hedeflerini de açıklayan Karadağ, şunları kaydetti:
Cumhuriyetin 100. yılında 2023 yılında inşallah 450 milli yük vagonu programımızda var. 450 milli yük vagonunu üretip inşallah memleketin hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz yıllarda özel sektör işbirliğiyle Avrupanın çeşitli ülkelerine Fransa, Avusturya ve Almanyaya vagonlar yapıldı. Şu anda yurt dışına değil, yurt içi olarak ihtiyacı karşılıyoruz. Önümüzdeki yıl yine yurt içi ihtiyacı karşılamaya yönelik üretim faaliyetlerimize devam edeceğiz.
Karadağ, fabrikalarında değişik tiplerde yıllık yaklaşık 800 yük vagonu üretecek kapasitelerinin olduğunu söyledi.
Fabrikalarının zaman içerisinde Cer Atölyesi, SİDEMAS, TÜDEMSAŞ ve TÜRASAŞ olarak isim değişikliği yaşadığını anlatan Karadağ, İsmimiz değişebilir ama içeriğimiz değişmiyor. İstihdamı ve üretimimizi artırıyoruz, aynı zamanda onarım faaliyetlerimiz de var. Ürettiğimiz vagonların da yıllık onarımlarını yapıyoruz. Önümüzdeki yılda 3 bini geçkin vagonu onarım programımız var. İşimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. dedi.
TÜRASAŞ'ta 2023 hedefi: 100. yıla özel 450 milli yük vagonu üretilecek
1939 yılında Sivas'ta kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'de (TÜRASAŞ) Cumhuriyet'in 100. yılına özel 450 milli yük vagonu üretimi hedefleniyor.
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Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Yükselalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer (49) şiddetli yağışlar sonrası su basan evinde annesiyle birlikte mahsur kaldı.
Yürümekte zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde kanepenin üzerinde otururken buldu.
Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım dedi, ancak kadın kabul etmedi.
Yürümekte zorluk çeken engelli kadın ve yaşlı annesi, itfaiyenin gelmesi beklenmeden polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak ekip otosuna alındı. Anne kısa süre kaldığı ekip otosundan inip komşularına giderken Yeter Gezer, ekip otosunda bir müddet ısındıktan sonra komşularının evine yerleştirildi.
Evde mahsur kalan engelli Yeter Gezer “Yağmur yağıyordu ben de o anda gelmez sandım, sofrayı hazırlıyordum, anında su bastı biz de içeriye kapandık. Engelliyim içerde kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım.” Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen yeter “Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum ” dedi.
Su basan evde mahsur kalan kişi kişiyi polis kurtardı: Gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım
Antalya'daki şiddetli yağış sonrası su basan evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anneyi polis kurtardı. Tabanı suyla dolu olan evde kanepede oturan engelli kadın ve annesini gören polis, "Abla, üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım" dedi.