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Gündem MSB şehidimizin kanı yerde kalmadı diyerek duyurdu 24 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB 'şehidimizin kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin füzeli saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB şehidimizin kanı yerde kalmadı diyerek duyurdu: 24 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha BAHADIR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır."

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