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ANKARA

MSB: Sekizi FETÖ biri DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

MSB, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Sekizi FETÖ biri DEAŞlı 11 kişi yakalandı
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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