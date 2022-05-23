MSB: Sekizi FETÖ biri DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/6NfRkCZIKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2022

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