MSB: Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı MSB, Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi

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