MSB: Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı

MSB; Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB; Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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