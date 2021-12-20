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ANKARA

MSB: Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı

MSB, Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını, yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi

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Haber Merkezi DHA
MSB: Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı
MSB: Hudut birlikleri

MSB; Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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