MSB: Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, bakanlığın devletin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptığını belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti:
"Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaşmıştır"
Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla, içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin başarıyla imha edildiğini aktararak, şöyle konuştu:
Türkiye'nin adaletine teslim olmanın, teröristler için tek çıkış yolu olduğunu belirten Aktürk, "Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında ise Hakurk bölgesinde 800 Doçka mühimmatı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." bilgisini verdi.
Suriye'de, TSK'nın harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, "Yıl içinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere bin 435 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.
"Hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 kişi yakalandı"
Sınır güvenliği için hudutlarda çok yönlü etkin ve dinamik tedbirler alındığının altını çizen Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
18 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Aktürk, 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda, 18 bin 313 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, "Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş, insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır." ifadesini kullandı.
TSK'nın dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış ve istikrarın tesisi için kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı da sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail'in ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan eylemlerini kabul etmiyoruz"
Aktürk, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel barışa yönelik tehditlerin de artacağını söyleyen Aktürk, "Beklenti ve temennimiz, atışmaların derhal sonlandırılarak Filistinlilerin maruz kaldığı zulme son verilmesi ve bir an evvel kalıcı ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze'ye ulaştırılması, iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılmasıdır." dedi.
Aktürk, yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da arttığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca 13 DROPS aracı, 25 L-UMTAS-Tandem füzesi, 4 AVCI-2 görüntüleme sistemi, 6 TB-2 SİHA’nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yerli ve milli üretim TUNA motorlarının 'Kirpi' ve 'Vuran' zırhlı araçlarına takılmasıyla ilgili olarak 50 adet aracın muayene kabul faaliyetine ise 4 Aralık’ta başlanmıştır."