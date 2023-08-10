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MSB: Son bir haftada yapılan operasyonlarda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 53 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Irak'ın kuzeyinde) Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecek" denildi. Açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

12:03 . 10/08/2023 Thursday
DHA
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "(Irak'ın kuzeyinde) Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecek" denildi.

Ayrıca, "Son bir haftada yapılan operasyonlarda, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 338’e ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklamalarının devamında şöyle denildi:

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan 9’u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236’sı FETÖ mensubu olmak üzere 356’sı teröristtir.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK ve milletimize başsağlığı diliyoruz."



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