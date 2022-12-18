MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uCVGuDERoQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2022

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