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ANKARA

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK//PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Suriyeden Türkiyeye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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