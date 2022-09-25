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ANKARA

MSB: Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde yaptığı konuşmada, tahıl sevkiyatının önemine vurgu yaparak, 'Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.' dedi.

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Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da (önde) aralarında bulunduğu Rus heyeti, özel uçakla İstanbul'a geldi.


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