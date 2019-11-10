Gündem Barış Pınarı Harekat bölgesine, teröristler son 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi
ANKARA BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Barış Pınarı Harekat bölgesine, teröristler son 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Barış Pınarı Harekat bölgesine, PKK/YPG'li teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyuluyor.
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyuluyor.

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

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