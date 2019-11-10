Barış Pınarı Harekat bölgesine, teröristler son 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyuluyor.

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

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TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/tpUppPHg6L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019

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