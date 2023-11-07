MSB: Teröristlerin kullandığı sığınak ile mühimmatlar imha edildi

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mühimmatlar tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

​Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta, 37 havan mermisi, 14 havan tapası, 4 roketatar tapası, 37 sevk fişeği ele geçirdi. Sığınak, içerisindeki mühimmat ile imha edildi.