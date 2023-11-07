|
Gündem

MSB: Teröristlerin kullandığı sığınak ile mühimmatlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir sığınağın, ele geçirilen mühimmat ile imha edildiğini açıkladı.

12:36 - 7/11/2023 Salı
DHA
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör inleri yerle bir oldu.

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör inleri yerle bir oldu.

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mühimmatlar tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.


​Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta, 37 havan mermisi, 14 havan tapası, 4 roketatar tapası, 37 sevk fişeği ele geçirdi. Sığınak, içerisindeki mühimmat ile imha edildi.






#PKK
#terör
#MSB
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple'ı satışta sollayan Huawei Mate 60 Pro’nun bütün özellikleri