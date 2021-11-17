MSB 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' diyerek duyurdu: Üç PKK'lı terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"
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