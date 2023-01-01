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MSB 'Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzey'inde Pençe-Kilit bölgesinde üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pınar Görgü
11:12 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın Kuzey'inde Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen üç terörist öldürüldü.


'Terörü kaynağında kurutacağız'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
denildi.






#MSB
#PKK
#Irak
#Pençe-Kilit
#terör
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