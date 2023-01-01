MSB 'Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Irak'ın Kuzey'inde Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen üç terörist öldürüldü.
'Terörü kaynağında kurutacağız'
'Terörü kaynağında kurutacağız'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
denildi.
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2 saat önce