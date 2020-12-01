Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB Türk-Rus Ortak Merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor
ANKARA

MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi AA
Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi için mutabakat zaptı imzalandı.
Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi için mutabakat zaptı imzalandı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandığı anımsatıldı.

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak, mutabakat imzalandığı belirtilen açıklamada, "Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Karabağ’da 17 gözlem noktası
DÜNYA
Karabağ’da 17 gözlem noktası

Rus heyeti ile Karabağ görüşmeleri tamamlandı
GÜNDEM
Rus heyeti ile Karabağ görüşmeleri tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak

Mehmetçik Karabağ görevine hazır
GÜNDEM
Mehmetçik Karabağ görevine hazır

Abone Ol Google News
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çok istiyorlarsa versinler Marsilyayı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
TRT World Forum bugün başlıyor

TRT World Forum bugün başlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'dan dünyaya seslenecek

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.