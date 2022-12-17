MSB: Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor. Bugüne kadar; 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti.
MSB: Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor. Bugüne kadar; 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti.
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