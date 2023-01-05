Gündem MSB Ülkemizden Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişi yakalandı
ANKARA

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişi yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MSB: Ülkemizden Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı
​MSB: 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda biri FETÖ diğeri DHKP-C mensubu iki kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığı açıklandı.

Paylaşımda, ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verildi.

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