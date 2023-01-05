MSB: Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda biri FETÖ diğeri DHKP-C mensubu iki kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığı açıklandı.

Paylaşımda, ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verildi.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/rwrR1FmwVB REKLAM January 5, 2023

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