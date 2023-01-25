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MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ülkemizden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı ve 3'ünün FETÖ mensubu olduğu açıklandı.

17:58 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verildi.



#MSB
#Hudut Kartalları
#FETÖ
#Yunanistan
#yakalanma
16 dakika önce
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MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı
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