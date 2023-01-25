Askerlik yerleri için nefesler tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı için bedelli askerlik ücretini ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olduğunu duyurdu. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için askere alınacak. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi. Peki sevk belgesi nereden nasıl alınır? 2023 Bedelli askerlik sevk tarihleri neler? İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı.