MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirlediklerini açıkladı.
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/mWhm1xGqd8
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/mWhm1xGqd8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2022
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