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ANKARA

MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirlediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiyeye girmeye çalışan üç terörist yakalandı
Foto/Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirlediklerini açıkladı.

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