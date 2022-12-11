MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı

Ekonomi

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Cezayir iş birliği bölge için yararlı olacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ile Cezayir’in iş birliği yapması sadece iki ülke halkı için değil, tüm bölgemiz için de yararlı olacaktır. Cezayir’deki Türk firmalarının sayısı bin 400’ü geçti. Toplam yatırım miktarı da 5 milyar doları aştı. Sadece ticaretimizi değil, buradaki yatırımlarımızı da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için birlikte çalışıyoruz” dedi.