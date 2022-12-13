MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalışan yedi terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı,yYasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/SBVKgpuaYl
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/SBVKgpuaYl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2022