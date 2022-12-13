Gündem MSB Yasa dışı yollarla Türkiyeye sızmaya çalışan yedi terörist yakalandı
ANKARA

MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalışan yedi terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı,yYasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiyeye sızmaya çalışan yedi terörist yakalandı
Foto/Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı,yYasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Hatay'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı
OYNAT 00:33
Hatay'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı
Hatay'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi A.A., operasyonla yakalandı.
Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi'nde devriye görevi yapan, Demirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan terör örgütü DEAŞ üyesi A.A.'nın adresini belirledi. Operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.A. yakalandı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Metina'ya hava operasyonu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
Metina'ya hava operasyonu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ara, Bul, Yok et!

Açıklamada, Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek' ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
OYNAT 00:36
Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 Aralık tarihinde hırsızlık yapıldı. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, tırmanarak girdikleri iş yerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri belirlenen İ.S. ve H.H. isimli şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Her gün 30 tanker petrol çıkıyor

Her gün 30 tanker petrol çıkıyor

'Bereketli topraklar olduğunu biliyorduk.'
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
TVNET sıcak bölge Şuşada: Azerbaycanlılar Rus barış güçlerini protesto ediyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

​Tutuksuz sanıklar hakkında H.K.G'nin avukatı tutuklama talep etti.

​16 kişi gözaltına alındı: Eski başkan Hazinedar aranıyor.

Sırrı çözülemedi: Herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.