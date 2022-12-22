Gündem MSB Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistana geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
ANKARA

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

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