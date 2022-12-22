MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
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Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/lRiQi1jwda
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/lRiQi1jwda— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2022