MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü üyesi yakalandı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/R3nY0ZjiML — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022

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