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ANKARA

MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistana kaçmaya çalışan 6 terör örgütü üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

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