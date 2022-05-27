Gündem MSB Saldırı girişimindeki yedi PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Saldırı girişimindeki yedi PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Yedi PKK/YPG’li ​terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi
GÜNDEM
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışan beşi FETÖ'cü altı kişi yakalandı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçmaya çalışan beşi FETÖ'cü altı kişi yakalandı

MSB duyurdu: Beş terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Beş terörist etkisiz hale getirildi

Savunma sanayisine seri üretim

Savunma sanayisine seri üretim

Öğrenciler ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.
Bir milyar lirayı aşkın ödeme

Bir milyar lirayı aşkın ödeme

​Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor.
Artık zorunlu: Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok, 65 bin fırsatçı tespit edildi

​Kiracı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa 10 sene dolmadan tahliye edilemez.

​Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak: Balıkesir'e müjde verildi.

​Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti.

​Menderes'i deviren darbeci zihniyetin hedefinde şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğanvar.

42 eski mülki idare amiri için gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.