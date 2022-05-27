MSB: Saldırı girişimindeki yedi PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/QR80L1seyJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2022

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