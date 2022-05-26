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Yunanistan'a kaçmaya çalışan beşi FETÖ'cü altı kişi yakalandı

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan beşi FETÖ mensubu altı kişi yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçmaya çalışan beşi FETÖcü altı kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

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