Yunanistan'a kaçmaya çalışan beşi FETÖ'cü altı kişi yakalandı

Bakan Kurum'dan davet: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 fidan dikilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene tüm vatandaşları davet etti.