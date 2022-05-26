Yunanistan'a kaçmaya çalışan beşi FETÖ'cü altı kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uio6GRCCcb
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.