MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

MSB, Twitter hesabından yoğun kar yağışı altında vatani görevini yapan bir askerin fotoğrafını paylaştı.
Yapılan paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
"YİĞİTLERİMİZ İNCİTMEYE DEVAM EDECEK"
Paylaşımın devamında "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!” denildi.
Kimse endişelenmesin!
Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!
Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek! 🇹🇷#MSB pic.twitter.com/zIOZP96eIn
Kimse endişelenmesin!