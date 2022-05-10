Gündem MSB Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek
ANKARA

MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya medya hesabından kar altında bulunan bir asker fotoğrafı paylaştı. Yapılan paylaşımda "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" denildi.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek
MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

MSB, Twitter hesabından yoğun kar yağışı altında vatani görevini yapan bir askerin fotoğrafını paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"YİĞİTLERİMİZ İNCİTMEYE DEVAM EDECEK"

Paylaşımın devamında "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!” denildi.

MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
OYNAT 00:53
MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı. Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor' denildi.

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