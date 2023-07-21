|
Gündem

MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

14:02 . 21/07/2023 Cuma
DHA
MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı.

MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.




#FETÖ
#Yunanistan
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sivrisinek ısırmaması için doğal çözümler