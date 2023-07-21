MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
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1 saat önce