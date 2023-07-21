MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı.

"FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"