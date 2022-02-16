MSB: Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/RQYpSljHiq REKLAM February 16, 2022

FOTOĞRAF 6 Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf paylaştı.<br><br> Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.<br><br> MSB twitter hesabından, \"Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğraflar\" başlığı altında paylaşım yaptı. MSB paylaştı: Milli mücadeleyi böyle kazandık Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.





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GÜNDEM MSB açıkladı: 29 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi