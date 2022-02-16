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ANKARA

MSB: Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
​MSB: Yunanistan’a ve Suriyeden ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Arşiv.

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

MSB paylaştı: Milli mücadeleyi böyle kazandık
FOTOĞRAF 6
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Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf paylaştı.<br><br>
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Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.<br><br>
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MSB twitter hesabından, \"Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğraflar\" başlığı altında paylaşım yaptı.
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MSB paylaştı: Milli mücadeleyi böyle kazandık
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.

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