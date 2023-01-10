MSB'den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

“Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.”

Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/UkXLINjxVb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2023

FOTOĞRAF 6 Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara’daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğrafları paylaştı. MSB’den nostaljik paylaşım Milli Savunma Bakanlığı Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren fotoğrafları paylaştı.

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