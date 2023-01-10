Gündem MSBden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı
ANKARA

MSB'den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
MSBden “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.”

MSB’den nostaljik paylaşım
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara’daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğrafları paylaştı.
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MSB’den nostaljik paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren fotoğrafları paylaştı.


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