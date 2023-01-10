MSB'den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.”
Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/UkXLINjxVb
Birer hakikat temsilcisi olarak iç ve dış kamuoyunun aydınlatılması için Basın Meslek İlkeleri ışığında büyük bir fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/UkXLINjxVb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2023