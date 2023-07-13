MSB'den ABD ile F-16 süreci açıklaması: Takvim işliyor olumlu sonuç bekliyoruz

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“Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil”
“Kanada’nın savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı” iddiasına yönelik soru üzerine kaynaklar, “Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu NATO’nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius’taki Zirve’de alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz” dedi.
“Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda”
Tahıl girişiminin uzatılmaması halindeki duruma ilişkin soruya kaynaklar, “Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda. Bunun dışında bir çalışma söz konusu değil” diye konuştu.
“Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak”
Sözleşmeli erbaş, erlerle uzman çavuşların özlük haklarına yönelik soru üzerine kaynaklar, personelin lehine tüm düzenlemeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, “Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından açılan tünellerin ABD’liler tarafından yıkıldığı” iddiasına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmelerde yeniden başlaması konusunda mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na yönelik takvime ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak” yanıtını verdi.