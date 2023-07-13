|
Gündem

MSB'den ABD ile F-16 süreci açıklaması: Takvim işliyor olumlu sonuç bekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bu yıl öldürülenlerin sayısının 813 olduğunu duyurdu. İsveç'in terörle mücadele konusunda adımlar atması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Hukuki düzenlemeleri uygulamaya koyma zamanı" denildi. ABD ile F-16 süreciyle ilgili ise "Olumlu bir sonuç bekliyoruz, takvim işliyor." ifadelerine yer verildi.

12:03 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere ile savunma sanayii alanındaki iş birliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtirken,
“ABD’den F-16 modernizasyonu ve tedarikine” ilişkin soru üzerine, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi ABD tarafından somut adımlarla olumlu sonuç bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

“Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil”

“Kanada’nın savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı” iddiasına yönelik soru üzerine kaynaklar, “Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu NATO’nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius’taki Zirve’de alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz” dedi.


“Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda”

Tahıl girişiminin uzatılmaması halindeki duruma ilişkin soruya kaynaklar, “Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda. Bunun dışında bir çalışma söz konusu değil” diye konuştu.


“Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak”

Sözleşmeli erbaş, erlerle uzman çavuşların özlük haklarına yönelik soru üzerine kaynaklar, personelin lehine tüm düzenlemeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, “Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından açılan tünellerin ABD’liler tarafından yıkıldığı” iddiasına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:


“Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde sınırımızdan belli bir mesafeye çekilmesi, kazdıkları tüneller dahil tüm tahkimatların imha edilmesi 2019 yılında imzalanan mutabakatlar gereği muhataplarımızın sorumluluğudur. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tespit ettiğimiz tüm tahkimatlara yönelik gerekenleri yapıyoruz, muhataplarımızdan da mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmelerde yeniden başlaması konusunda mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na yönelik takvime ilişkin soru üzerine kaynaklar, “Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak” yanıtını verdi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#İsveç
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı