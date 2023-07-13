MSB'den ABD ile F-16 süreci açıklaması: Takvim işliyor olumlu sonuç bekliyoruz

“Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde sınırımızdan belli bir mesafeye çekilmesi, kazdıkları tüneller dahil tüm tahkimatların imha edilmesi 2019 yılında imzalanan mutabakatlar gereği muhataplarımızın sorumluluğudur. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tespit ettiğimiz tüm tahkimatlara yönelik gerekenleri yapıyoruz, muhataplarımızdan da mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz”