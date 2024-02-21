MSB'den ‘Batuhan A' isimli kargo gemisi açıklaması: Arama çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından ‘Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiğini bildirdi.





Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.





Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından BATUHAN A isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar… pic.twitter.com/v9lpzqEILC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2024

Denizde 1085 saat 40 dakika arama yapıldı

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ediyor. Geminin battığı 15 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında denizden; 4 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Balıkesir Jandarma Komutanlığı'na ait lastik bot, 10 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, 4 Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 AFAD, 1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait lastik bot, 1 Bandırma 911 Arama Kurtarma botu, 3 acente botu, 1 Bağfaş römorkörü, 1 Çelebi pilot botu ve 12 balıkçı teknesi ile toplam 1085 saat 40 dakika arama yapıldı.





Kayıp mürettebat havadan 541 saat arandı

1 Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı ve 4 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uçağı ile toplam 45 saat 10 dakika tarama yapıldı. Sahil şeridini kapsayacak şekilde karadan 5 Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait kara aracı, Jandarma, AFAD, KIYEM TAHLİSİYE, UMKE, AKUT, NAK, Balıkesir SAR, GÖNDAK, 911 Bandırma Arama Kurtarma unsurları ile toplam 541 saat 8 dakika arama çalışmaları gerçekleştirildi.

TCG AKIN'dan 16 baş dalışı yapıldı

Denizde 51 metre derinlikteki gemiye, TCG AKIN'dan 16 baş dalış gerçekleştirildi. Cenazelerin akıntıya kapılma ihtimaline karşın, Sahil Güvenlik DEGAK 11 timi tarafından Kurşunlu Limanı doğusundaki midye çiftliğine toplam 2 saat 3 dakika olmak üzere 2 baş dalış ve batığın yaklaşık 1 kilometre güneybatısında 50 dakika olmak üzere 2, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından batığın 1 kilometre güneyinde toplamda 1 saat 10 dakika olmak üzere 2 ROV dalışı yapıldı. Öte yandan Kıyı Emniyeti unsuru Nene Hatun römorkörü tarafından ROV cihazı ile batık ve sahil arasında deniz dibi taraması gerçekleştirildi.





Denizden, havadan ve karadan toplam bin 687 saat arama

'BATUHAN A'nın battığı tarihten itibaren yapılan çalışmalarda; denizden ve havadan su üstünü, karadan sahil şeridiyle su altı dalış faaliyetlerini kapsayacak şekilde olmak üzere toplamda 64 farklı unsur ile 1687 saat 7 dakika arama kurtarma çalışması yapıldı.

7'nci günde 48 gemi 2 uçakla arama yapılacak

Çalışmalarda 7'nci günde ise denizden 48, havadan 2 unsurla su üstünün aranması planlanırken, karadan sahil şeridini 7 farklı kuruma ait timler ve su altı dalış faaliyetlerini de kapsayacak şekilde toplamda 55 farklı unsurla arama kurtarma faaliyetinin icra edilmesi planlandı.



